В Японии стартовал набор участников в проектах освоения Луны

https://static.news.ru/photo/c266aec8-14ef-11eb-9cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Японское правительство приступило к набору астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

По его словам, очень важно, чтобы в проекте приняли участие и японские исследователи.

Государство будет поддерживать набор достойных кандидатов, — отметил он.

На данный момент в отряд астронавтов Японии входят семь человек, средний возраст которых составляет 51 год. Правительство страны планирует набрать более молодых специалистов, которые смогли бы принять участие в высадке и работах на Луне. Конкурс начнётся осенью 2021 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в следующем финансовом году (1 апреля 2021 — 31 марта 2022 года) бюджет Японского аэрокосмического агентства (JAXA) составит рекордные 2,6 млрд долларов. Увеличение расходов связано с намерением Токио участвовать в американской лунной программе.