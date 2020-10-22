В Японии стартовал набор участников в проектах освоения Луны

Японское правительство приступило к набору астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.
По его словам, очень важно, чтобы в проекте приняли участие и японские исследователи.
Государство будет поддерживать набор достойных кандидатов, — отметил он.
На данный момент в отряд астронавтов Японии входят семь человек, средний возраст которых составляет 51 год. Правительство страны планирует набрать более молодых специалистов, которые смогли бы принять участие в высадке и работах на Луне. Конкурс начнётся осенью 2021 года,
Ранее NEWS.ru писал, что в следующем финансовом году (1 апреля 2021 — 31 марта 2022 года) бюджет Японского аэрокосмического агентства (JAXA) составит рекордные 2,6 млрд долларов. Увеличение расходов связано с намерением Токио участвовать в американской лунной программе.