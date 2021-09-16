В SpaceX рассказали о состоянии гражданского экипажа Crew Dragon

Спустя сутки после старта экипаж космического корабля Crew Dragon, впервые полностью состоящий из гражданских лиц, чувствует себя хорошо. Об этом в Twitter сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

Всё хорошо, — написал Маск, который лично созванивался с четырьмя членами экипажа.

В компании также сообщили, что прежде чем пойти спать, астронавты пять с половиной раз облетели вокруг Земли, приступили к научной работе и «пару раз поели».

Проснувшись, сегодня они проведут дополнительные исследования и впервые насладятся видом из стеклянного купола Crew Dragon, — сообщили в SpaceX.

Также о переговорах с космическими туристами сообщило руководство Детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе, штат Теннесси. Маленькие пациенты задали экипажу корабля интересующие их вопросы. В частности, они поинтересовались, есть ли на Луне коровы.

Старт космического корабля Crew Dragon с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем состоялся 15 сентября. На борту корабля находятся четыре космических туриста: командир экипажа и спонсор полёта предприниматель Джаред Исаакман, исследователь Сиан Проектор, медик Хейли Арсено и ветеран ВВС США, выступающий в качестве бортинженера, Кристофер Семброски.

Корабль должен провести на околоземной орбите три дня. За это время космонавты проведут в невесомости ряд научных экспериментов.

Как сообщалось ранее, миссия Inspiration4 является благотворительной и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.