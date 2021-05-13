В Роскосмосе рассказали о военном потенциале космического буксира

https://static.news.ru/photo/577c7a88-b473-11eb-8482-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой подходит для использования в системе ПВО России. Технику можно применять для отслеживания летательных аппаратов и целеуказания средствам поражения. Об этом говорится в материалах Исследовательского центра имени Келдыша (входит в структуру Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Буксир способен «подсвечивать» воздушные объекты потенциального противника с орбиты, передавая эту информацию средствам ПВО. В зависимости от мощности радиолокатора (50 или 200 киловатт), космический аппарат будет прикрывать зону радиусом 2200 километров или 4300 километров. Во втором случае будет обеспечен мониторинг всего воздушного пространства РФ и части пространства сопредельных стран.

В 2018 году санкт-петербургское предприятие КБ «Арсенал» (также входит в Роскосмос) сообщило, что оно завершило научно-исследовательскую работу по проектированию космического аппарата на основе транспортно-энергетического модуля. В акте приёмки отмечалось, что эта техника может использоваться для дистанционного зондирования Земли и радиоэлектронного воздействия, а также для направленной передачи энергии лазерным излучением, обеспечения связи, вещания, ретрансляции и межорбитальной транспортировки грузов.

В 2019 году на авиасалоне МАКС впервые представили макет буксира, на форуме «Армия-2020» показали трёхмерную графическую модель его работы в космосе. В том же годе в Роскосмосе рассказали о планах запустить буксир, получивший название «Зевс», на орбиту в 2030 году для лётных испытаний. Предполагается, что разработка аванпроекта аппарата завершится к 2024 году и обойдётся в 4,2 млрд рублей.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что буксир будет использоваться для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.