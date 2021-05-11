В Роскосмосе признались, что лунную миссию пришлось отсрочить из-за санкций

Российская лунная миссия несколько раз переносилась из-за американских санкций, наложенных на РФ, рассказал «Газете.Ru» начальник отдела по разработке бесплатформенных инерциальных навигационных систем ФГУП «НПЦАП» (находится в ведомственном подчинении Роскосмоса) Алексей Казаков.
В октябре 2021 года Роскосмос собирается запустить автоматический аппарат «Луна-25». Запуск должны были осуществить ещё в 2014 году, однако миссия не состоялась в срок из-за ограничительных мер со стороны Запада. Последний перенос на два года связан с недостатками отечественного прибора БИБ для системы навигации. Заменить его на западный аналог
Конструктор отметил, что разрабатываемый прибор будет в несколько раз тяжелее предшественника. Это связано с тем, что его производство осуществлялось «в рамках импортозамещения» на российской «элементной базе». Также специалист сообщил, что новый прибор надёжнее аналога.
Ранее стало известно, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к Международной космической станции (МКС) в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля. При этом последний модуль, «Причал», должен полететь к станции 24 ноября.
Сейчас в российской части МКС пять модулей, включая созданный на деньги американцев и направленный в 1998 году на МКС функционально-грузовой блок «Заря». Последний из блоков был пристыкован к станции в 2010 году.