В Роскосмосе признались, что лунную миссию пришлось отсрочить из-за санкций

https://static.news.ru/photo/c32322a8-b25e-11eb-8502-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская лунная миссия несколько раз переносилась из-за американских санкций, наложенных на РФ, рассказал «Газете.Ru» начальник отдела по разработке бесплатформенных инерциальных навигационных систем ФГУП «НПЦАП» (находится в ведомственном подчинении Роскосмоса) Алексей Казаков.

В октябре 2021 года Роскосмос собирается запустить автоматический аппарат «Луна-25». Запуск должны были осуществить ещё в 2014 году, однако миссия не состоялась в срок из-за ограничительных мер со стороны Запада. Последний перенос на два года связан с недостатками отечественного прибора БИБ для системы навигации. Заменить его на западный аналог не получилось из-за санкций. Казаков является одним из разработчиков пришедшего на замену БИБ прибора БИУС-Л.

Конструктор отметил, что разрабатываемый прибор будет в несколько раз тяжелее предшественника. Это связано с тем, что его производство осуществлялось «в рамках импортозамещения» на российской «элементной базе». Также специалист сообщил, что новый прибор надёжнее аналога.

Ранее стало известно, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к Международной космической станции (МКС) в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля. При этом последний модуль, «Причал», должен полететь к станции 24 ноября.

Сейчас в российской части МКС пять модулей, включая созданный на деньги американцев и направленный в 1998 году на МКС функционально-грузовой блок «Заря». Последний из блоков был пристыкован к станции в 2010 году.