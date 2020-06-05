В Роскосмосе оценили опасность летящего к Земле астероида

https://static.news.ru/photo/899452c6-a730-11ea-9104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Потенциально опасный астероид, который приблизится к Земле 6 июня, подлетит к нашей планете ближе, чем его апрельский предшественник. Однако он всё равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

Как показывают расчёты, минимальное расстояние между двумя небесными телами составит 5,09 млн километров. Астероид, пролетавший мимо Земли 29 апреля, выдержал дистанцию в 6 млн километров, передаёт РИА Новости.

В Роскосмосе отметили, что учёные Академии наук внимательно следят за подобными крупными объектами, поэтому неожиданности крайне маловероятны.

Астероид, который сейчас движется в направлении Земли, был открыт в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

Ранее NEWS.ru писал, что небесное тело размером от 250 до 570 метров пройдёт 6 июня в 06:20 по московскому времени на минимальном от Земли расстоянии, которое тем не менее в 13 раз дальше от планеты, чем орбита Луны. При этом астероид относится к потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.