В Росгидромете спрогнозировали увеличение вспышек на Солнце

https://static.news.ru/photo/6b2c3c16-a737-11ea-92ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшие три года ожидается увеличение количества и интенсивности вспышек на Солнце. Как сообщили в Росгидромете, это напрямую связано с началом нового солнечного цикла.

По мере развития очередного цикла уже в ближайшие 2-3 года количество и интенсивность вспышек значительно повысятся. Соответственно, влияние Солнца на различные процессы на Земле заметно возрастёт, — отмечают специалисты.

Учёные отмечают, что во время таких явлений могут наблюдаться сбои в работе сотовой связи, спутниковых систем, а также ухудшение самочувствия людей, передаёт РИА Новости.



Ранее NEWS.ru писал, что учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку М-класса. Специалисты классифицируют её как среднюю из больших, которая не может повлиять на здоровье, однако может снизить качество сигнала GPS.

Последний раз такая вспышка произошла в октябре 2017 года. Явление зафиксировала Обсерватория солнечной динамики (SDO).