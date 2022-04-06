В РФ изучают возможность обслуживания буксира «Зевс» для полёта к Юпитеру

Роскосмос изучает возможность технического обслуживания ядерного буксира «Зевс» в космосе. Аппарат, в том числе, может доставить спутник к Юпитеру, чтобы попытаться найти признаки жизни на планете, пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

В частности, рассматривается вариант обслуживания ядерного буксира с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля.

Для обеспечения максимальной гибкости и долговечности столь сложной транспортной системы предварительно прорабатываются возможности технического обслуживания «Зевса». Например, это можно делать с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля, — пояснил Блошенко в интервью изданию.

Такой корабль. считает специалист, мог бы дозаправить буксир расходуемыми компонентами, провести диагностику аппарата и даже выполнить ремонтные работы.

Что касается Юпитера, то учёные планируют проверить и спутники планеты на наличие там жизни.

Если точнее, мы планируем проверить спутники Юпитера на наличие так называемых биомаркеров и условий, потенциально пригодных для существования жизни, — рассказал Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса уверен, что это может совершить переворот в сознании человечества. А во многих сферах деятельности человечества мог бы произойти скачок, в том числе в биохимии, медицине, фармакологии.

В настоящий момент, рассказал учёный, установлено, что на некоторых спутниках Юпитера есть океаны, которые покрыты льдом, а из-под него выходит пар.

Интересно было бы пролететь сквозь «выхлоп» пара, но для этого нужен отдельный специальный спутник, который «Зевс» также может привезти в составе модуля полезной нагрузки, — сказал сотрудник Роскосмоса.

Ранее Владимиру Путину показали макет ядерного буксира «Зевс» на космодроме Восточный. Экскурсию для президента провёл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Буксир запустят с космодрома в 2030 году.