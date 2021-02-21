В РАН оценили опасность приближающихся к Земле астероидов

https://static.news.ru/photo/d6bcad2c-74f4-11eb-b542-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-президент Российской академии наук (РАН), учёный-астрофизик Юрий Балега рассказал, стоит ли опасаться астероидов, которые 22 и23 февраля пролетят мимо Земли.

По его словам, объекты 2020 XU6, 2020 BV9, 2021 CC5, 2021 DX1 и 2015 EQ не представляют никакой опасности для нашей планеты.

Он также напомнил, что крупные астероиды пролетают на расстоянии в миллион километров или сотни тысяч километров от Земли каждую неделю.

Это считается близко. Но вероятность столкновения таких небесных объектов с Землёй составляет 1 в 10 млн лет, — успокоил учёный в комментарии для ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что астероид 202 XU6 имеет диаметр около 213 метров. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 4 миллионов километров. В этот день к Земле приблизятся ещё два астероида, но гораздо меньших размеров. Диаметр астероида 2020 BV9 составляет 23 метра, он пройдет на расстоянии 5,6 миллиона километров от планеты, и 2021 СС5 — его размер порядка 40 метров в окружности, он пролетит в 6,9 миллиона километров от Земли.