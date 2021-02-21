Астероид размером со стадион приближается к Земле

https://static.news.ru/photo/eba5b148-1252-11eb-af38-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaxa.jp/Global Look Press

В понедельник, 2 февраля, к Земле приблизится астероид размером со стадион. Об этом сообщается на сайте научно-исследовательского центра NASA.

По расчётам учёных, астероид 202 XU6 имеет диаметр около 213 метров. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 4 миллионов километров.

В этот день к Земле приблизятся ещё два астероида, но гораздо меньших размеров. Диаметр астероида 2020 BV9 составляет 23 метра, он пройдет на расстоянии 5,6 миллиона километров от планеты, и 2021 СС5 — его размер порядка 40 метров в окружности, он пролетит в 6,9 миллиона километров от Земли.

Ранее NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Об этом писал NEWS.ru.