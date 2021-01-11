NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

https://static.news.ru/photo/dccdfc3c-53ea-11eb-b2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

К Земле приближается астероид, который оценивается астрономами как потенциально опасный. Он пролетит мимо нашей планеты в течение ближайших двух дней.

Траектория движения астероида 2020 WU5 приводится на сайте Лаборатории реактивного движения NASA. Он был обнаружен 29 ноября 2020 года на снимках, сделанных космическим телескопом NEOWISE. Астероид классифицировали как «аполлон» — околоземной объект, который пересекает орбиту Земли с внешней стороны. Диаметр космического тела составляет от 0,5 до 1,1 километра.

Ожидается, что 2020 WU5 пройдёт на расстоянии от 8,1 до 7,5 млн километров. Несмотря на то что это достаточно далеко, астероид всё же признан потенциально опасным. Он максимально приблизится к Земле в ночь на 14 января. Наблюдатели смогут увидеть, как он перемещается на фоне созвездия Близнецов в направлении созвездия Возничего.

Как уточняет РИА Новости, хорошие условия для наблюдения за космическим телом будут в средних широтах Северного полушария. Его можно будет разглядеть в телескопы, диаметр объектива которых составляет не меньше 200 мм.

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