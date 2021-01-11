NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

К Земле приближается астероид, который оценивается астрономами как потенциально опасный. Он пролетит мимо нашей планеты в течение ближайших двух дней.
Траектория движения астероида 2020 WU5
Ожидается, что 2020 WU5 пройдёт на расстоянии от 8,1 до 7,5 млн километров. Несмотря на то что это достаточно далеко, астероид всё же признан потенциально опасным. Он максимально приблизится к Земле в ночь на 14 января. Наблюдатели смогут увидеть, как он перемещается на фоне созвездия Близнецов в направлении созвездия Возничего.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что распродать всё своё имущество ради заселения Марса решил самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Маск считает, что строительство города на другой планете потребует существенных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Кроме того, бизнесмен намерен показать, насколько решительно он настроен.