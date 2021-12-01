В NASA рассказали о худшем сценарии для «протекающей» российской «Звезды»

Специалисты NASA заявили, что «протекающую» промежуточную камеру служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) в худшем случае заблокируют. После этого будет потерян доступ к стыковочному порту для космических кораблей «Прогресс» и «Союз», сообщает SpaceNews.

Издание отмечает , что такой вывод содержится в комментарии помощника администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс, который включён в отчёт Управления генерального инспектора NASA. В документе указывается, что трещины находятся в «части с низким напряжением» и это вызывает серьёзную озабоченность.

В частности, исходя из моделей и динамических нагрузок проектной миссии, которые NASA использовало для характеристики конструкции, трещины не должны были возникнуть, — считают в Управлении генерального инспектора NASA.

Там также допустили, что МКС придётся эксплуатировать и после 2030 года. Если, как планируется, прекратить её работу, то хотя бы одну околоземную станцию следует иметь уже в 2028 году, что вряд ли возможно.

Ранее стало известно, что российские и советские космонавты назвали причины износа МКС. Их коллеги, находящиеся на орбите, обнаружили новые несквозные трещины в «Заре» — первом и самом старом модуле станции, заявил генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.

Космонавт Муса Манаров отметил, что «ничто не вечно» и МКС, конечно, стареет — конструкция постоянно находится «под наддувом в одну атмосферу, как воздушный шарик».