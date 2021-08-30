«Ничто не вечно»: российские космонавты назвали причины износа МКС

Российские и советские космонавты в беседе с NEWS.ru назвали причины износа МКС. Их коллеги, находящиеся на орбите, обнаружили новые несквозные трещины в «Заре» — первом и самом старом модуле станции. Об этом заявил генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв. Он также подчеркнул, что МКС может частично выйти из строя после 2025 года.

Космонавт Муса Манаров отметил, что «ничто не вечно» и МКС, конечно, стареет — конструкция постоянно находится «под наддувом в одну атмосферу, как воздушный шарик».

МКС подвержена колебаниям различным при манёврах, когда космонавты занимаются физкультурой (бег), испытывает воздействие во время стыковок. Постепенно наступает усталость металла, разъёмов, герметиков. Ясно, что в космосе очень серьёзные условия, минусы температурные, плюсы температурные, прямое облучение Солнцем, космическими лучами, — отметил Манаров.

По его словам, российский сегмент МКС «вряд ли собран качественнее» остальных, например американского, так как создавался из тех же модулей.

Владимир Соловьёв не просто мой коллега. Он руководил полётами много лет. К нему стекается вся телеметрическая информация, все доклады специалистов. Научно-технический совет тоже высказался, наверняка их главные специалисты. Я думаю, что наиболее точная оценка идёт именно от Соловьёва и от тех, кто участвовал в научно-техническом совете. <...> За три года ещё неизвестно, что произойдёт с нами со всеми, — добавил Манаров.

Космонавт Максим Сураев подчеркнул, что МКС на орбите больше 20 лет, поэтому периодически проводится диагностика, и если сейчас планируются дальнейшие полёты, значит, специалисты рассчитывают, что «будет всё нормально».

Как только полёты станут критически небезопасными, то, я думаю, свернут всю нашу деятельность на МКС. <...> Небольшие трещины на МКС могут появиться от усталости конструкции. Станция огромная, тяжёлая. Периодически корректируют орбиту, а такую махину 1000-тонную надо поднять, разогнать, увернуться от космического мусора и так далее. Её шевелят постоянно. Недавно модуль «Наука» крутанул всю МКС на большие углы на большой скорости. Это сказывается на напряжении конструкции, — рассказал Сураев.

Кроме того, космонавт Сергей Крикалёв, шесть раз побывавший на МКС (первая экспедиция — в 1988–1989 годах, шестая — в 2005-м), отметил, что «любое техническое устройство может выйти из строя завтра».

Соловьёв выступал с подобными заявлениями ещё в декабре 2020 года, также на эту тему собирался совет Военно-промышленной комиссии и совет главных конструкторов. Космонавт добавил, что информация о том, что 80% составных частей модуля «Звезда» вышли за гарантийный срок, абсолютно верна и «указана в отчётах» Он отметил, что уже много лет предлагает задуматься «о новой орбитальной станции».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 30 августа, представит президенту Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой Российской орбитальной станции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.