Российские космонавты обнаружили новые трещины на МКС

Космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в «Заре», первом и самом старом модуле станции. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», космонавт Владимир Соловьёв, сообщает РИА Новости.

Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря», — отметил руководитель полёта российского сегмента МКС.

Соловьёв добавил, что такая ситуация ему не нравится. Более того, генконструктор не исключает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться, поскольку в другом модуле «Звезда» они стали сквозными.

Первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» космонавты обнаружили в октябре 2020 года.

Ранее стало известно, что давление в переходной камере модуля «Звезда» резко упало до 154 мм рт. ст. в связи с утечкой воздуха из-за трещины. Весной в ходе активных работ по устранению утечки давление в камере составляло 405 мм рт. ст. Ремонтно-восстановительные работы в модуле были завершены в марте, тогда космонавты покрыли герметиком две трещины на МКС.