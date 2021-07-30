Давление в модуле «Звезда» на МКС резко упало из-за утечки воздуха

Давление в переходной камере модуля «Звезда» резко упало до 154 мм рт. ст. в связи с утечкой воздуха из-за трещины. Об этом сообщил экипаж МКС в ходе переговоров с ЦУП, трансляцию ведёт NASA.

Весной в ходе активных работ по устранению утечки давление в камере составляло 405 мм рт. ст. Ремонтно-восстановительные работы в модуле были завершены в марте, тогда космонавты покрыли герметиком две трещины на МКС. Но давление при этом всё равно не перестало падать.

Небольшая утечка воздуха в камере модуля произошла ещё в сентябре 2019 года. В прошлом году экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Тогда стало понятно, что место утечки находится в промежуточной камере модуля «Звезда».

Ранее космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Позже из трансляции стало понятно, что двигатели «Науки» удалось отключить и космонавты вернули контроль за ситуацией.