Космонавт признался, что российская часть МКС сильно изношена

Руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв признался в интервью РИА Новости, что российская часть Международной космической станции сильно изношена и может частично выйти из строя после 2025 года.

На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан, — подчеркнул Соловьёв.

Соловьёв выступал с подобными заявлениями ещё в декабре 2020 года, также на эту тему собирался совет Военно-промышленной комиссии и Совет главных конструкторов.

Космонавт добавил, что информация о том, что 80% составных частей модуля «Звезда» вышли за гарантийный срок, абсолютно верна и «указана в отчётах» Он от метил, что уже много лет предлагает задуматься «о новой орбитальной станции».

Ранее сообщалось о многочисленных трещинах в модулях российского сегмента МКС.