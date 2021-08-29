Глава Роскосмоса представит Путину доклад о создании орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 30 августа, представит президенту Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой Российской орбитальной станции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, пишет РИА Новости.

Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания Российской орбитальной служебной станции, — сказал Устименко.

Совет главных конструкторов в ходе заседания президиума Научно-технического совета 31 июля пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года рискованна. Это связано с устареванием значительной части оборудования МКС.

Поэтому было решено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать новый национальный пилотируемый комплекс на околоземной орбите. РОСС должна стать эволюционным шагом в программах по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных программ в космосе.

Ранее сообщалось, что Российскую орбитальную служебную станцию хотят окружить «эскадрой» спутников. На РОСС будет установлен модуль с внешней площадкой, с которой можно будет обслуживать, дозаправлять и ремонтировать космические аппараты.