Российскую орбитальную станцию окружат «облаком» спутников

Российскую орбитальную служебную станцию хотят окружить «эскадрой» спутников. Об этом рассказал дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв, пишет ТАСС.

Для РОСС может быть создана «эскадра» спутников. Мы считаем, что это будет новым в космической технике, если на дальности от станции 100–200 км будет летать некое «облако» космических аппаратов со своими собственными задачами, — пояснил Соловьёв агентству.

На РОСС будет установлен модуль с внешней площадкой, с которой можно будет обслуживать, дозаправлять и ремонтировать космические аппараты.

Если с ним что-то произошло, нужно, чтобы к нему подлетел небольшой космический буксир, взял его и доставил на станцию, — пояснил эксперт.

По словам Соловьёва, РКК «Энергия» готова заниматься всей орбитальной станцией, если ей это доверят.

Весной вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может уделить время созданию собственной орбитальной станции. РКК «Энергия» было дано задание обеспечить готовность первого модуля для новой РОСС в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Роскосмос приступит к созданию национальной орбитальной станции. О начале технического проектирования её облика заявили на заседании президиума научно-технического совета госкорпорации.