Роскосмос собрался строить новую орбитальную станцию

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Роскосмос приступит к созданию национальной орбитальной станции. О начале технического проектирования её облика заявили на заседании президиума научно-технического совета госкорпорации.

Совет главных конструкторов Роскосмоса полагает, что в связи со старением оборудования Международной космической станции (МКС) дальнейшая эксплуатация её российского сегмента после 2024 года «создаёт дополнительные риски».

С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС), — говорится на сайте Роскосмоса.

Новая станция, как отмечается в сообщении, «должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе».

Президиум научно-технического совета поручил РКК «Энергия» провести анализ российского сегмента МКС и «принять необходимые организационно-технические меры» по поддержанию его работоспособности и безопасности во время создания орбитальной станции нового поколения. Кроме этого решено разработать «сценарий завершения эксплуатации МКС».

Совет рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проектного облика новой орбитальной станции РОСС, предусмотрев разработку её эскизного проекта и включения этих работ в Федеральной космической программы до 2025 года.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.

До этого в госкорпорации сообщали, что модули МКС выработали ресурс, станция закончит свою работу в конце 2024 года, поэтому перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров.