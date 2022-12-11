В NASA показали приводнение беспилотного корабля Orion в Тихом океане

Фото: NASA’s Artemis I Mission Splashes Down in Pacific Ocean

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало в ходе прямой трансляции приводнение беспилотного космического корабля Orion в Тихом океане вблизи Сан-Диего. Запущенный с тремя манекенами на борту аппарат помог определить уровень радиации во время полета до Луны и обратно в рамках миссии Artemis I. Капсулу спустили с помощью трех парашютов.

Специалисты NASA уточнили, что повреждений корабля не зафиксировано. Корабль был запущен 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. В рамках этапа Artemis 2 на облет Луны будет отправлен корабль Orion с экипажем на борту, а уже на третьем этапе планируется высадить астронавтов на Луну.

Сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, несмотря на ситуацию вокруг Украины, ранее японской газете Nikkei рассказал глава NASA Билл Нельсон. Он подчеркнул, что на Земле начало спецоперации на Украине «изменило все», в частности настроило против России Европу.