Ударившийся головой командир Crew Dragon чувствует себя нормально

Командир экипажа Crew Dragon Даг Хёрли ударился головой при переходе на МКС, но чувствует себя хорошо, сообщили в американском космическом агентстве NASA.
Уточняется, что Хёрли ударился лбом. Замруководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич пояснил, что такие небольшие происшествия являются абсолютной нормой при адаптации к условиям Международной космической станции после продолжительного нахождения в сравнительно небольшом корабле,
Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции, — сказал Стич.
Во время сеанса связи с МКС было видно, что Хёрли держится за голову и периодически протирает салфеткой лоб.
Как писал NEWS.ru ранее, gрибывшие на корабле Crew Dragon астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен должны как можно быстрее влиться в экипаж МКС. Об этом сообщил командир 63-го экипажа Международной космической станции, астронавт NASA Крис Кэссиди.
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