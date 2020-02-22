https://static.news.ru/photo/c423eedc-558d-11ea-a6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

Отмечается, что учёные из Массачусетского технологического института разработали программу, которая рассчитывает, как при минимальных затратах можно изменить траекторию опасного объекта.

Основной физический принцип похож на игру в бильярд, — говорится в сообщении MIT News.

Учёные предлагают отправлять к астероидам корабли или спутники, столкновение с которыми изменит траекторию полёта. Но перед этим необходимо рассчитать массу, импульс астероида, а также его близость к гравитационной замочной скважине — области пространства, в которой гравитация Земли меняет траекторию объектов так, что столкновение становится неизбежным. Всем эти и будет заниматься программа.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале февраля мимо Земли пролетел астероид 2020 BX12, имеющий собственный спутник. Он приблизился на расстояние 4,3 млн километров, что превышает в 11 раз дистанцию от Земли до Луны.