Ученые рассказали о «чувстве обречённости» при межпланетных полётах

https://static.news.ru/photo/e3f37cae-6980-11e9-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Чувствами тоски и обречённости, которые невозможно преодолеть традиционными методами, могут сопровождаться полёты к другим планетам. Об этом говорится в докладе учёных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщают РИА Новости.

По данным агентства, учёные утверждают , что музыка, книги и развлечения в космосе не спасут от переживаний и тоске по дому в тягостной неопределённости космической бездны. Исследователи пришли к выводу, что в первую очередь на психологическое состояние человека в космическом полёте может повлиять необходимость работать полностью автономно, без возможности общения с Землёй в режиме реального времени.

Чтобы минимизировать эффекты изоляции, учёные предлагают использовать виртуальную реальность. С её помощью предполагается занять руки и головы космонавтов «интересной креативной работой». Это позволит насытить людей тактильными и аудио-визуальными ощущениями.

Отдельно исследователи отмечают психотерапевтические свойства методов виртуальной реальности.

Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен «отрыва от Земли» при долгосрочных полётах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа, — отмечается в докладе.

Ранее учёные из РФ изучили биографию свыше 100 побывавших на орбите советских и российских космонавтов, почти треть из которых уже умерли. По словам экспертов, чаще всего — почти в 50% случаев — они уходили из жизни из-за проблем с сердцем. Об этом писал NEWS.ru.