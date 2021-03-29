Ученые рассказали о «чувстве обречённости» при межпланетных полётах

Чувствами тоски и обречённости, которые невозможно преодолеть традиционными методами, могут сопровождаться полёты к другим планетам. Об этом говорится в докладе учёных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщают РИА Новости.
По данным агентства, учёные
Чтобы минимизировать эффекты изоляции, учёные предлагают использовать виртуальную реальность. С её помощью предполагается занять руки и головы космонавтов «интересной креативной работой». Это позволит насытить людей тактильными и аудио-визуальными ощущениями.
Отдельно исследователи отмечают психотерапевтические свойства методов виртуальной реальности.
Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен «отрыва от Земли» при долгосрочных полётах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа, — отмечается в докладе.
Ранее учёные из РФ изучили биографию свыше 100 побывавших на орбите советских и российских космонавтов, почти треть из которых уже умерли. По словам экспертов, чаще всего — почти в 50% случаев — они уходили из жизни из-за проблем с сердцем. Об этом писал NEWS.ru.