Стартовый комплекс «Зенит» на Байконуре начнут реконструировать 16 октября

https://static.news.ru/photo/fbba5736-0001-11eb-b3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) вместе с казахстанскими строителями приступит к реконструкции стартового стола «Зенит» 16 октября, следует из сообщения пресс-службы Роскосмоса.

Соответствующее решение было принято по итогам переговоров главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

Стороны установили срок завершения подготовки контракта между СП «Байтерек» и ЦЭНКИ — 16 октября 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

Как уточняется, реконструкция «Зенита» будет проводиться для обеспечения готовности к началу лётных испытаний новейшей ракеты-носителя «Союз-5».

Ранее NEWS.ru писал, что в конце 1960-х годов СССР планировал первым в мире построить на Луне астрономическую обсерваторию. Об этом сообщили в Роскосмосе со ссылкой на рассекреченные документы, подписанные директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.

Обсерватория должна была стать прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянного и всестороннего наблюдения за Солнцем, Землёй, планетами и звёздами.