Роскосмос рассказал о планах СССР построить на Луне обсерваторию

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В конце 1960-х годов СССР планировал первым в мире построить на Луне астрономическую обсерваторию. Об этом сообщили в Роскосмосе со ссылкой на рассекреченные документы, подписанные директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.

Обсерватория должна была стать прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянного и всестороннего наблюдения за Солнцем, Землёй, планетами и звёздами. Её предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя «Протон-К».

В документе отмечается , что создание первой лунной обсерватории «подтвердит перед лицом мировой общественности, что разработанная в СССР программа исследования космического пространства обеспечивает получение обширной научной информации и не предусматривает преждевременных и сенсационных полётов пилотируемых аппаратов до того, как не будут исчерпаны все возможности автоматических устройств».

Roscosmos

Также сообщается, что Луна становится естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы, с которой в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Кроме того, на ней можно проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» рассматривает спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для обитаемой базы после Луны и Марса. Его привлекательность для изучения и освоения обусловлена тем, что на нём имеется в большом количестве водяной лёд, под которым находится незамерзающий океан. В 2030 году госкорпорация планирует направить к одному из спутников Юпитера автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру. Её хотят доставить с помощью космического буксира «Нуклон» с ядерным реактором на борту.