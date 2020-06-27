Старт ракеты-носителя Vega снова отложили

https://static.news.ru/photo/06d6068a-b9bf-11ea-a1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA_Italia/twitter.com

Погодные условия послужили причиной очередного переноса времени пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Компания-оператор Arianespace сообщила, что ракета-носитель Vega с 53 спутниками на борту находится в стабилизированном положении в полной безопасности. Поскольку погода в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, будет ветреной, компания решила начать операции по восстановлению полной готовности ракеты-носителя при помощи перезарядки ее батарей.

О новой дате запуска будет сообщено позднее.Ракета должна была вывести на орбиту 53 коммерческих микроспутника массой до полутора центнеров. Они принадлежат 21 заказчику из 13 стран и предназначены для зондирования Земля, телекоммуникации, различных научных исследований и тестирования технологий, они должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после её запуска. Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда он не состоялся из-за сильного ветра, затем его отложили повторно.

Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников.

Vega — лёгкая одноразовая ракета-носитель, названная в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Это совместная разработка Европейского и Итальянского космических агентств. Гвианский космический центр — европейский космодром около города Куру во Французской Гвиане. Его особенность — в расположении около экватора, что обеспечивает преимущество на 15% по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и на 40% — при пусках с космодрома Байконур.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскосмоса обнаружили недостатки у космического корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX Илона Маска. У аппарата, успешно стартовавшего к МКС 30 мая, по словам российских экспертов, двигатели системы аварийного спасения размещены прямо за стеной кабины, что небезопасно, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет.