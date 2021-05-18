США вывели на орбиту спутник для слежения за ракетными угрозами

Ракета-носитель Atlas V со спутником SBIRS GEO-5 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Прямую трансляцию ведёт компания United Launch Alliance (ULA).
Старт ракеты-носителя
Систему SBIRS американцы начали разворачивать на геостационарной орбите Земли в 2011 году. Предыдущий спутник запустили в 2018 году.
Ранее стало известно, что американские военные развивают космические военные технологии, поскольку опасаются своих потенциальных противников — России и Китая. Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального поля битвы в будущем. Журналисты издания Military Watch описали стратегию в возможном конфликте в космосе между Россией и США.