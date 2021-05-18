США вывели на орбиту спутник для слежения за ракетными угрозами

https://static.news.ru/photo/e87da3d6-b81f-11eb-87eb-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/Kim Shiflett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета-носитель Atlas V со спутником SBIRS GEO-5 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Прямую трансляцию ведёт компания United Launch Alliance (ULA).

Старт ракеты-носителя состоялся в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:31 мск). На орбиту выводится аппарат, созданный для слежения и предупреждения ракетных угроз. Он станет пятым в системе раннего предупреждения пусков баллистических ракет SBIRS, которая постоянно отслеживает угрозы в отношении США и их союзников.

Систему SBIRS американцы начали разворачивать на геостационарной орбите Земли в 2011 году. Предыдущий спутник запустили в 2018 году.

Ранее стало известно, что американские военные развивают космические военные технологии, поскольку опасаются своих потенциальных противников — России и Китая. Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального поля битвы в будущем. Журналисты издания Military Watch описали стратегию в возможном конфликте в космосе между Россией и США.