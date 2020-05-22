Спутник Минобороны успешно вышел на орбиту

Российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на заданную орбиту.
Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, — сообщили ТАСС в ведомстве.
В министерстве добавили, что выход спутника на орбиту прошёл в штатном режиме.
Как писал NEWS.ru ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником Минобороны стартовала с Плесецка в 10:31 мск 22 мая. Это был третий пуск с начала 2020 года. Спутник является частью Единой космической системы «Тундра», предназначенной для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.