Космос

Спутник Минобороны успешно вышел на орбиту

16:06, 22 мая 2020
Фото: Роскосмос

Российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на заданную орбиту.

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, — сообщили ТАСС в ведомстве.

В министерстве добавили, что выход спутника на орбиту прошёл в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником Минобороны стартовала с Плесецка в 10:31 мск 22 мая. Это был третий пуск с начала 2020 года. Спутник является частью Единой космической системы «Тундра», предназначенной для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях