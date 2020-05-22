Спутник Минобороны успешно вышел на орбиту

https://static.news.ru/photo/c874cd6a-9c2f-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на заданную орбиту.

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, — сообщили ТАСС в ведомстве.

В министерстве добавили, что выход спутника на орбиту прошёл в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником Минобороны стартовала с Плесецка в 10:31 мск 22 мая. Это был третий пуск с начала 2020 года. Спутник является частью Единой космической системы «Тундра», предназначенной для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.