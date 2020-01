https://static.news.ru/photo/b5246fc4-3107-11ea-926a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/ZUMAPRESS.com

Ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов для развёртывания глобальной сети Интернет системы Starlink.

Запуск производился с космодрома NASA в американском штате Флорида. Спутники выведены на высоту 290 километров и поднимутся выше самостоятельно, когда инженеры SpaceX проверят их работоспособность. Первая партия таких аппаратов была запущена в мае 2019 года, вторая — в ноябре. Таким образом, на орбите уже 180 спутников, передаёт «Интерфакс».

Всего же SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч аппаратов, что позволит обеспечить доступом в Интернет любой уголок планеты. Этот проект требует $10 млрд инвестиций.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в водах Атлантического океана.

Как писал NEWS.ru ранее, госкорпорация «Роскосмос» за весь 2019 год провела все космические пуски успешно и без происшествий, что случилось впервые с 2009 года. Сообщается, что с космодромов Байконур и Восточный за уходящий год было запущено в общей сложности 14 ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М» с гражданским грузом и экипажем МКС. Также в интересах Минобороны и ВКС проводилось семь запусков с космодрома Плесецк, которые тоже прошли без инцидентов.