https://static.news.ru/photo/2112c48c-3a00-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/nasa.gov

Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки. Как сообщили в компании SpaceX, перенос связан с неблагоприятными погодными условиями.

Попытка испытания [системы] аварийного спасения во время запуска Crew Dragon отменяется сегодня из-за ветров и шторма на море в районе подбора корабля, — говорится в Twitter компании.

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC — SpaceX (@SpaceX) 18 января 2020 г.

Там уточнили, что пуск намечен на воскресенье, 19 января.

Проверка надёжности системы спасения космического корабля проводится в преддверии его первого пилотируемого полёта на МКС. В плане испытаний работа системы в условиях четырёхкратной перегрузки, после чего запланировано приводнение корабля в Атлантическом океане примерно в 30–35 км от побережья Флориды. При этом SpaceX не планирует сохранять ракету-носитель, она разрушится, отмечает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что запуск очередного космического корабля Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции перенесён. Первоначально запуск корабля был назначен на 25 апреля, а затем был перенесён на сутки.