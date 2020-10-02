SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III отменён за две секунды до старта.
Запуск должен был состояться в 21:43 по местному времени (04.43 мск) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Центр управления полётами дал копанию отмены запуска за две секунды до старта.
Standing down from tonight's launch attempt of GPS III-4
Время новой попытки запуска пока не определено. О причинах отмены компания пока не сообщила.
Планировалось, что ракета выведет на орбиту геолокационный спутник нового поколения GPS III-4, который должен был войти в «созвездие» спутников GPS, где уже есть три аппарата нового поколения GPS III, обеспечивающих нужды военных сил США и гражданских пользователей, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Запуск должен был состояться 2 октября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, но был отменён за две минуты до старта.