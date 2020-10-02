SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9

https://static.news.ru/photo/3a5b2714-0524-11eb-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III отменён за две секунды до старта.

Запуск должен был состояться в 21:43 по местному времени (04.43 мск) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Центр управления полётами дал копанию отмены запуска за две секунды до старта.

Standing down from tonight's launch attempt of GPS III-4 — SpaceX (@SpaceX) October 3, 2020

Время новой попытки запуска пока не определено. О причинах отмены компания пока не сообщила.

Планировалось, что ракета выведет на орбиту геолокационный спутник нового поколения GPS III-4, который должен был войти в «созвездие» спутников GPS, где уже есть три аппарата нового поколения GPS III, обеспечивающих нужды военных сил США и гражданских пользователей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Запуск должен был состояться 2 октября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, но был отменён за две минуты до старта.