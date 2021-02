SpaceX назвала имя второго космического туриста на рейс Crew Dragon

Первым в истории полётом без профессиональных астронавтов на борту будет командовать бизнесмен Джаред Исаакман. Благотворительная миссия должна помочь собрать средства для больницы St. Jude Children's Research Hospital, которая специализируется на детских онкологических заболеваниях.

Бывшая в детстве пациенткой данной клиники 29-летняя Хейли Арсенокс займёт место, условно получившее название «Надежда», сообщает компания SpaceX в Twitter.

Полёт Crew Dragon на низкую околоземную орбиту будет длиться около полутора часов. Два последних места в корабле — «Великодушие» и «Процветание» — остаются вакантными до 28 февраля. Участников полёта отберут из числа тех, кто внёс благотворительный взнос в рамках миссии. Затем для экипажа начнётся подготовка.