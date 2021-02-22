SpaceX назвала имя второго космического туриста на рейс Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/f96eef32-7577-11eb-9c02-96000091f725_660.jpg Фото: Aubrey Gemignani/NASA/Global Look Press

Американка Хейли Арсенокс, перенёсшая в детстве рак костей, станет вторым членом экипажа первого полностью коммерческого полёта в космос корабля Crew Dragon. Миссия Inspiration4 с четырьмя космическими туристами состоится в 2021 году.

Первым в истории полётом без профессиональных астронавтов на борту будет командовать бизнесмен Джаред Исаакман. Благотворительная миссия должна помочь собрать средства для больницы St. Jude Children's Research Hospital, которая специализируется на детских онкологических заболеваниях.

Бывшая в детстве пациенткой данной клиники 29-летняя Хейли Арсенокс займёт место, условно получившее название «Надежда», сообщает компания SpaceX в Twitter.

Полёт Crew Dragon на низкую околоземную орбиту будет длиться около полутора часов. Два последних места в корабле — «Великодушие» и «Процветание» — остаются вакантными до 28 февраля. Участников полёта отберут из числа тех, кто внёс благотворительный взнос в рамках миссии. Затем для экипажа начнётся подготовка.

Representing the mission pillar of Hope, #Inspiration4 has named its first crew member a cancer survivor and physician assistant at @StJude . Generosity and Prosperity seats remain open through 2/28. Visit https://t.co/ECwhGyITJ2 for more. https://t.co/QTkPvgn3EV pic.twitter.com/S7wYViXTLg — Inspiration4 (@inspiration4x) February 22, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon. Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.