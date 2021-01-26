Названы имена первых космических туристов, летящих на МКС на Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/36a37028-5ff5-11eb-824b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon.

Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе. Список представлен на сайте компании.

Майкл Лопес-Аллегриа, Марк Пати, Ларри Коннор, Эйтан Стиббе axiomspace.com

Dragon 2, также известный как Crew Dragon, разработала компания Илона Маска SpaceX. Корабль предназначен для доставки космонавтов на МКС и возвращения их на Землю. Аппарат может вместить до семи человек. Первый пилотируемый полёт состоялся 30 мая 2020 года, 31 мая Crew Dragon впервые успешно пристыковался к МКС.

Ранее компания «Главкосмос», входящая в госкорпорацию «Роскосмос», объявила, что в 2022–2023 годах космические туристы могут получить четыре места на российском пилотируемом корабле «Союз МС», передавал NEWS.ru. Коммерческие полёты планируется совместить с выполнением научных миссий.