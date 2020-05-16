Руководство Роскосмоса пригласило коллег из NASA в Россию

https://static.news.ru/photo/8502beb4-9754-11ea-a1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Руководство Роскосмоса пригласило коллег из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Россию, чтобы обсудить широкий круг проектов. В настоящее время российская госкорпорация ждёт положительного ответа.

О приглашении 16 мая сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Он отметил, что реакции от NASA пока не поступило, но госкорпорация продолжает его ждать и надеется на положительный ответ.

По словам Савельева, не так давно американская сторона приглашала к себе делегацию Роскосмоса. Однако встреча сорвалась из-за «давления сенаторов».

В последнее время каналы прямой связи между Роскосмосом и NASA заметно истощились. Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на МКС в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/18, — цитирует Савельева сайт госкорпорации.

Как ранее писал NEWS.ru, информация о том, что Россия не будет включена в перечень стран — участников «Соглашения Артемиды», является некорректной, заявил исполняющий обязанности замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд.