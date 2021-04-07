Россия в последний раз отправит в США ракетные двигатели РД-180

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Вертолёт Ingenuity, прибывший на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance, проведёт первый испытательный полёт на Красной планете не раньше 11 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Причина сдвига на трое суток первоначальной даты не указывается. Известно, что уже утром 12 апреля NASA...