Россия разработала ракеты для полётов на Луну и Марс

https://static.news.ru/photo/e2227fdc-957c-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

В Роспатент поступила заявка на регистрацию облика линейки сверхтяжёлых носителей для пусков к Луне и Марсу​​​. Его разработчиком стал Государственный ракетный центр им. Макеева, который также ранее создал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

Новые ракеты не будут многоразовыми, но в максимальной версии смогут унести больше груза, чем любая из имеющихся в мире. Ранее самой ёмкой была сверхтяжелая ракета — Saturn V, её использовали для миссий на Луну.

Как пишет РИА Новости, описание изобретения российских учёных опубликовано на сайте Роспатента. Она сможет вывести на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн или 160 тонн груза.

Приведённые данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, — говорится в пояснении к патенту.

Её запуски будут осуществлять только с космодрома «Восточный», доставка деталей будет осуществляться воздушным транспортом, в частности, самолетами Ан-124 «Руслан».

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