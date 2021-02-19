Россия отправит на орбиту первый радиолокационный спутник

https://static.news.ru/photo/75c9f660-7354-11eb-9f15-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Роскосмос запланировал на 2021 год запуск первого российского радиолокационного спутника на орбиту Земли. Об этом рассказал глава госкорпорации во время рабочего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Из важных пусков этого года я также отметил бы, безусловно, запуск радиолокационного аппарата. Впервые мы переходим на радиолокацию, — приводятся слова Рогозина в стенограмме разговора с президентом, опубликованной на сайте Кремля.

Он пояснил, что для реализации проекта Северного морского пути необходимо значительно улучшить навигацию в этом районе за счёт более современных технологий, так как обычные спутники из-за туманов зачастую не видят ледовую обстановку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия в 2021 году планирует провести 29 космических пусков.

15 февраля в России был успешно произведён первый космический запуск в 2021 году. Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправил на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-16», который два дня спустя пристыковался в МКС, доставив на Международную космическую станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также материалы для устранения проблем с разгерметизацией.