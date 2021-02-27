Россия намерена избавить прогнозы погоды от западной информации

https://static.news.ru/photo/fdfdbf82-79a6-11eb-93c0-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

России необходимо наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды. Об этом напомнил директор научно-исследовательского центра «Планета» при институте Росгидромета Василий Асмус.

По его словам, сейчас у страны нет всепогодной метеорологической информации, которая не зависела бы от времени суток и наличия облачности.

Первая пара метеоспутников «Арктика-М», предназначенных для мониторинга погоды в Арктике, лишь начало выведения на орбиту группировки из пяти таких аппаратов. Они в том числе будут следить за космической погодой и за состоянием ионосферы, рассказал Асмус в эфире «Роскосмос ТВ».

Помимо прочего, добавил учёный, России необходимо развивать группировку спутников мониторинга чрезвычайных ситуаций, таких как пожары и наводнения. Сейчас, по его словам, есть пять таких аппаратов.

В настоящее время у России три спутника «Метеор-М» и два «Электро-Л», предназначенные непосредственно для мониторинга погоды, а чрезвычайные ситуации отслеживают пять спутников «Канопус-В».

28 февраля, как писал NEWS.ru, на орбиту был запущен первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». На начальном этапе их предполагается два, они должны попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, писал NEWS.ru.