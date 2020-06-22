РФ наметила испытания технологии возвращения космонавтов с Луны на 2023 год

https://static.news.ru/photo/71811b1c-b4bc-11ea-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Испытания элементов системы возвращения космонавтов с Луны на Землю пройдут при первом запуске нового российского космического корабля «Орёл», назначенном на 2023 год.

По словам главного конструктора Игоря Хамица, в первый полёт «Орёл» снарядят всеми штатными системами, а также, возможно, оборудуют дополнительными научными приборами.

Это позволит значительно расширить базу экспериментальных данных для моделирования возврата пилотируемого корабля после лунных миссий, — цитирует конструктора РИА Новости.

В 2023 году должен состояться первый испытательный запуск на ракете «Ангара-А5». Беспилотный полёт назначен на 2024-й, пилотируемая миссия должна состояться в 2025 году.

Роскосмос планирует использовать «Орёл» в связке со сверхтяжёлой ракетой «Ангара», чтобы в 2030 году доставить первых российских космонавтов на Луну.

Как писал NEWS.ru, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин в июне 2020-го заявил, что «Орла» нет даже на бумаге. По словам Героя России, чертёж корабля до сих пор не утверждён, а его создание затянется минимум на пять-шесть лет.