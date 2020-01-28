Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-ангольского соглашения о сотрудничестве при исследовании и освоении космоса.
Стороны закрепили правила обмена информацией, таможенного контроля при ввозе специальных товаров, обговорили условия совместных программ и проектов.
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Как писал NEWS.ru, поддерживаемые государством российские компании борются с китайскими за проекты по добыче полезных ископаемых в Анголе, в том числе за алмазное месторождение Luaxe. РЖД займутся строительством железных дорог в африканской стране.
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