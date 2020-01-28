https://static.news.ru/photo/1121f7da-41d2-11ea-9a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-ангольского соглашения о сотрудничестве при исследовании и освоении космоса.

Стороны закрепили правила обмена информацией, таможенного контроля при ввозе специальных товаров, обговорили условия совместных программ и проектов.

По информации ТАСС, соглашение подписали в апреле 2019 года во время визита в Москву ангольского президента Жоау Лоуренсу. Ответственными ведомствами назначены Роскосмос и министерства правительства Анголы.

Как писал NEWS.ru, поддерживаемые государством российские компании борются с китайскими за проекты по добыче полезных ископаемых в Анголе, в том числе за алмазное месторождение Luaxe. РЖД займутся строительством железных дорог в африканской стране.