Российский спутник-ретранслятор «Луч-5ВМ» запустят не позднее 2024 года

https://static.news.ru/photo/b79ed696-95ab-11ea-bc64-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.iss-reshetnev.ru

Спутник-ретранслятор с гарантийным сроком работы 15 лет будет изготовлен в течение четырёх лет компанией «Информационные спутниковые системы» по контракту с Роскосмосом.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» обеспечивает летающие на низких орбитах аппараты связью. В частности, благодаря ей происходит обмен данными между российской частью МКС и Центром управления полётами. Пока в её составе три спутника: «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В», сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, непилотируемый пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля, сообщил источник в ракетно-космической отрасли России. Люди отправятся к Международной космической станции 14 октября на корабле «Союз МС-17».