Ближайший российский пуск к МКС запланирован на 23 июля

https://static.news.ru/photo/e2227fdc-957c-11ea-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Непилотируемый пуск ракеты «Союз-2-1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля, сообщил источник в ракетно-космической отрасли России.

Люди отправятся к Международной космической станции 14 октября на корабле «Союз МС-17», в составе экипажа будут два россиянина и астронавт из США. Пуск состоится с космодрома Байконур, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после переговоров с Роскосмосом гарантирует присутствие американского астронавта на Международной космической станции (МКС).