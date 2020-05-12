В NASA сообщили о завершении переговоров о покупке места на «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после переговоров с Роскосмосом гарантирует присутствие американского астронавта на Международной космической станции (МКС).
Как
Отмечается, что США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая на корабле Crew Dragon, версии грузового Dragon от компании SpaceX. Он способен вместить экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируют использовать в качестве «спасательной шлюпки» на МКС в случае возникновения аварийной ситуации.
Ранее NEWS.ru писал, что NASA продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС даже после успешных испытаний многоразового корабля Crew Dragon компанией SpaceX.
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