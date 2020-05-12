В NASA сообщили о завершении переговоров о покупке места на «Союзе»

https://static.news.ru/photo/4a2626d2-947a-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/GCTC/Andrey Shelepin/Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после переговоров с Роскосмосом гарантирует присутствие американского астронавта на Международной космической станции (МКС).

Как сообщает ТАСС, американское ведомство завершило консультации с корпорацией «Роскосмос» относительно приобретения места на российском корабле «Союз». Таким образом NASA намерено гарантировать «присутствие США на борту МКС».

Отмечается, что США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая на корабле Crew Dragon, версии грузового Dragon от компании SpaceX. Он способен вместить экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируют использовать в качестве «спасательной шлюпки» на МКС в случае возникновения аварийной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что NASA продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС даже после успешных испытаний многоразового корабля Crew Dragon компанией SpaceX.