Российский космонавт рассказал, как пережить самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/a93e48e6-9d1e-11ea-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Справиться с самоизоляцией лучше всего помогают любимые увлечения, считает российский космонавт Иван Вагнер.

В ходе трансляции с борта МКС, которая велась на сайте Роскосмоса, космонавт отметил, что главное — это найти дело себе по душе. Свой совет Вагнер проиллюстрировал военной поговоркой: «Чем бы солдат ни занимался — лишь бы устал».

Космонавт рассказал, что такой же принцип действует и на МКС. Чем больше «каких-то занятий», тем проще переносить вынужденную изоляцию в закрытом помещении. Впрочем, Вагнер признал, что экипажу на орбите в этом плане проще, так как космонавтов специально готовят к таким условиям.

Иван Вагнер вместе с Анатолием Иванишиным и американским астронавтом Кристофером Кэссиди прибыли на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса, бывший космонавт Сергей Крикалёв рассказал об ощущениях от выхода в открытое космическое пространство, передавал NEWS.ru.