Российский и японский спутники сблизились на 200 метров

Российский спутник «Канопус-B» № 5 сблизился на расстояние около 200 метров с японским космическим аппаратом ASNARO. Как сообщает Роскосмос, сближение произошло около 03:50 мск.
Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) ЦНИИмаш внимательно
Проведя очередные замеры параметров сходящихся орбит, мы решили двигатель на нашем спутнике для его уклонения от столкновения не включать и беречь его ресурс. Разминулись. Но чем больше будет выводиться аппаратов в рамках строительства многоспутниковых группировок, тем чаще придётся уворачиваться. Это уже новая реальность в ближнем космосе, — прокомментировал инцидент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 запустили 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Японский ASNARO вывели на орбиту 6 ноября 2014 года с помощью ракеты-носителя «Днепр».
Ранее начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игорь Бакарас рассказал, что в 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений Международной космической станции (МКС) с фрагментами космического мусора. Он также сообщил, что система предупреждения об опасных ситуациях ежедневно выявляет до 10 рискованных сближений российских спутников с космическими объектами.