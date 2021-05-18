Российский и японский спутники сблизились на 200 метров

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Российский космонавт Андрей Борисенко заявил, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле. Позже он узнал, что это было отражение Луны, сообщает РИА Новости.

Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов, но при приближении оказывается, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы...