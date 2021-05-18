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Космос

Российский и японский спутники сблизились на 200 метров

08:43, 19 мая 2021
ASNARO ASNARO Фото: global.jaxa.jp

Российский спутник «Канопус-B» № 5 сблизился на расстояние около 200 метров с японским космическим аппаратом ASNARO. Как сообщает Роскосмос, сближение произошло около 03:50 мск.

Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) ЦНИИмаш внимательно следил за ситуацией. Спутники смогли разойтись без происшествий.

Проведя очередные замеры параметров сходящихся орбит, мы решили двигатель на нашем спутнике для его уклонения от столкновения не включать и беречь его ресурс. Разминулись. Но чем больше будет выводиться аппаратов в рамках строительства многоспутниковых группировок, тем чаще придётся уворачиваться. Это уже новая реальность в ближнем космосе, — прокомментировал инцидент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 запустили 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Японский ASNARO вывели на орбиту 6 ноября 2014 года с помощью ракеты-носителя «Днепр».

Ранее начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игорь Бакарас рассказал, что в 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений Международной космической станции (МКС) с фрагментами космического мусора. Он также сообщил, что система предупреждения об опасных ситуациях ежедневно выявляет до 10 рискованных сближений российских спутников с космическими объектами.

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