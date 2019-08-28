https://static.news.ru/photo/f5d8ab18-c990-11e9-93e3-fa163e074e61_660.jpg Dragon 2 Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские космические корабли будут доставлять россиян на МКС по взаимному обмену в составах экипажей.

По словам первого замначальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, реализация программы начнётся после того, как США введут свои корабли в эксплуатацию.

Одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот, — пояснил он в ходе авиакосмического салона МАКС-2019.

В настоящее время в Соединённых Штатах разрабатываются пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX. Российские космонавты начнут летать на них только после подтверждения их качества и безопасности.

Ранее News.ru писал, что исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, Герой Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв положительно отозвался о начале полётов американских космических кораблей для доставки экипажей на МКС.