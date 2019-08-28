Американские космические корабли будут доставлять россиян на МКС по взаимному обмену в составах экипажей.
По словам первого замначальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, реализация программы начнётся после того, как США введут свои корабли в эксплуатацию.
Одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот, — пояснил он в ходе авиакосмического салона МАКС-2019.
В настоящее время в Соединённых Штатах разрабатываются пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX. Российские космонавты начнут летать на них только после подтверждения их качества и безопасности.
Ранее News.ru писал, что исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, Герой Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв положительно отозвался о начале полётов американских космических кораблей для доставки экипажей на МКС.