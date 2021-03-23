Российские и американские космонавты не будут обмениваться скафандрами

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Российские космонавты во время пребывания на МКС будут выходить в открытый космос в отечественных скафандрах. Обмен скафандрами с американскими коллегами не планируется.

Пока по текущим планам у нас не планируется выхода российского члена экипажа в американском скафандре и американского — в российском, — рассказал ТАСС космонавт Пётр Дубов.

Очередной экипаж должен отправиться на МКС с Байконура 9 апреля. Дубов вместе с Олегом Новицким входят в основной состав. В общей сложности у экипажа запланировано 10 выходов в открытый космос. Семь из них приходятся на долю Дубова, Новицкому предстоит поработать за пределами станции три раза.

Ранее стало известно, что первоначально планировалось отправить на МКС полностью российский экипаж. Однако впоследствии космонавт Сергей Корсаков по просьбе NASA был заменён американским астронавтом Марком Ванде Хаем.

Как писал NEWS.ru, Корсаков может отправиться на орбиту в 2023 году. Американская сторона пообещала включить его в состав экипажа Crew Dragon.