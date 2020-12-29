Российская ракета с французским спутником стартовала с космодрома Куру

https://static.news.ru/photo/135b0776-49fb-11eb-897a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российская ракета-носитель «Союз-СТ», содержащая французский разведывательный спутник CSO-2, успешно совершила старт с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.

Спутник произвела европейская компания Airbus Defence and Space. Он в течение 10 лет будет эксплуатироваться, размещаясь на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км, сообщается на сайте компании Arianespace, которая является оператором запуска.

Это 25-я по счёту миссия «Союза», выполняемая с космодрома во Французской Гвиане с 2011 года, — отмечается там.

Заказчиком аппарата выступили Национальный центр космических исследований Франции и Главное управление вооружений Министерства обороны страны. Он будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли в целях безопасности.

CSO-2 стал вторым спутником из группы, которая должна заменить аппараты Hеlios, запущенные в 2004-м и 2009 году. Первый — CSO-1 — запустили в декабре 2018 года ракетой «Союз-СТ-А». Третьей должна вывести на орбиту ракета-носитель Ariane 6.

Разгонный блок «Фрегат», содержащий спутник, отсоединился от ракеты-носителя спустя девять минут после старта.

Россия для запусков использует четыре космодрома. 1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ Плесецк. Это самый северный и один из крупнейших космодромов мира. Он расположен в Архангельской области. Он обеспечивает часть российских и международных космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых аппаратов.

Байконур — первый и крупнейший в мире космодром. Он расположен на территории Казахстана и является основным для РФ.

Восточный — первый гражданский российский космодром. На нём есть стартовая площадка для ракет класса «Союз», а сейчас идёт строительство пусковой площадки для «Ангары».

Россия использует и Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Китай запустил новейшую ракету-носитель с секретным спутником.