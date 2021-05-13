В Роскосмосе готовы поделиться водой с американцами на МКС

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Представитель Роскосмоса заявил, что в госкорпорации готовы поделиться питьевой водой с астронавтами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на борту Международной космической станции (МКС), однако пока таких запросов от американской стороны не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

Между партнёрами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам, — подчеркнул собеседник агентства.

В госкорпорации добавили, что у американцев на борту МКС пока хватает своих запасов воды.

Ранее стало известно, что в американском модуле Tranquility на МКС сломалась установка для переработки воды (WPA). Это оборудование производит питьевую воду, перерабатывая мочу и атмосферный конденсат. В NASA заявили, что происшествие не создало угрозу экипажу. На МКС есть запчасти для ремонта WPA, работы по устранению неполадки планируется завершить в самые сжатые сроки.