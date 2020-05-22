Роскосмос сообщил, сколько спутников в российской орбитальной группировке

https://static.news.ru/photo/15decb6c-9c46-11ea-af65-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Российская орбитальная группировка за пять месяцев пополнилась шестью космическими аппаратами. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Таким образом, общее количество на данный момент составляет 169 спутников, передаёт РИА Новости. При этом 103 аппарата произведены компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», которая входит в структуру корпорации.

В декабре 2019 года в орбитальную группировку РФ входили 163 спутника, в конце 2018 года она насчитывала 156 аппаратов.

Ранее NEWS.ru сообщал о планах воздушно-космических сил России вывести на орбиту четвёртый по счёту аппарат системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.