Роскосмос сообщил, сколько спутников в российской орбитальной группировке

Российская орбитальная группировка за пять месяцев пополнилась шестью космическими аппаратами. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.
Таким образом, общее количество на данный момент составляет 169 спутников,
В декабре 2019 года в орбитальную группировку РФ входили 163 спутника, в конце 2018 года она насчитывала 156 аппаратов.
Ранее NEWS.ru сообщал о планах воздушно-космических сил России вывести на орбиту четвёртый по счёту аппарат системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
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