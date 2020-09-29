Роскосмос сообщил, что величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

https://static.news.ru/photo/46d040aa-026e-11eb-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Space_Station/twitter.com

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) превышает нормативы. Об этом заявили в Роскосмосе.

Она была обнаружена в российском модуле «Звезда». Воздух может уходить за борт через один из вакуумных клапанов.

Это модуль, в модуле достаточно много систем, есть вакуумные клапаны, которые соединяют некоторые из систем жизнеобеспечения с забортным вакуумом. Поэтому, наиболее вероятно, потенциальная утечка в этом районе, — рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв журналистам «России 24».

NEWS.ru писал, что утечка не угрожает экипажу МКС. Полёт может продолжаться в пилотируемом режиме. За восемь часов давление атмосферы МКС уменьшилось на 1 мм ртутного столба. В ближайшие дни планируется восстановить герметичность модуля «Звезда».